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СПИСОК СПРАВОК

Справка о болезни
(форма 095/у)
Выписка из истории болезни
(форма 027/у)
Справка для поступления
(форма 086/у)
Справка в свободной форме от врача
Справка в бассейн
Справка в бассейн
для ребёнка
Справка о беременности для ЗАГСа (от гинеколога)
Заключение КЭК
Справка из наркологического диспансера (НД)
Справка из психоневрологического диспансера (ПНД)
Справка в спортзал
Академический отпуск
Флюорография
Справка для поступления на госслужбу (форма 001Гсу)
Справка для приёма на работу (форма 302н)
Медицинская справка для гостайны (форма 989н)
Справка для выезжающих за границу (форма 082/у)
Справка в пионерский лагерь (форма 079/у)
Справка об эпидокружении СЭС
Справка для получения путёвки (форма 070/у)
Санаторно-курортная карта (форма 072/у)
Санаторно-курортная карта для ребёнка (форма 076/у)
Справка о группе здоровья
Справка на госпитализацию (форма 057/у)
Справка КВД из кож вен диспансера
Справка об анализах



Медицинские справки

Пропустили работу или учебу, хотите пойти на спортивную секцию или поехать в санаторий? Для этого нужна медицинская справка, которую в больнице могут и не дать. На помощь придем мы – любые виды справок с печатями и подписями для учебных заведений, государственных и частных структур.

Почему лучше купить справку в Москве, чем получать

Получить медицинскую справку в российской больнице – это уже проблема, даже если вы действительно больны и проходили лечение. Для этого необходимо:

  • пойти в районную поликлинику и желательно пораньше, чтобы возле регистратуры не появилась очередь;
  • записаться на прием к врачу, если он в этот день принимает;
  • дождаться своей очереди в тесном коридоре;
  • попасть на прием к терапевту, который может отправить домой, даже не обследовав.

И не каждый начальник даст отпроситься без последствий, тем более на несколько дней или неделю. Особенно ситуация накаляется, когда до отпуска еще очень долго, а на работе все валится из рук. Или соревнования через неделю, а обойти всех врачей уже не удастся.

Решение простое - купить справку с доставкой. Это быстро, дешево и безопасно. Оставьте заявку на сайте или позвоните нам – мы сразу же придем на помощь. Предлагаем любые виды справок всего за 1 час.

Почему купить справку без очередей легче, чем получить в больнице

Покупка медицинской справки выручит, когда нет времени на обход врачей: были в отъезде, освободилась хорошая должность, собираетесь идти в спортивную секцию.

Мы решим проблему с любыми справками:

  • абитуриентам понадобится справка 086-У для подтверждения своего здоровья;
  • санаторно-курортная карта нужна желающим отдохнуть;
  • справка для бассейна пловцам и тем, кто хочет поправить здоровье;
  • форма 073-У – спортсменам перед соревнованиями;
  • справка 302н работникам, которых отправили на профосмотр.

Получить каждую из них – проблема, т.к. придется оббежать десяток врачей и сдать 5-10 анализов.

Справки для спорта и соревнований часто выдают не вовремя. А если врачу покажется, что ваше состояние не удовлетворительное, то:

  • назначит дополнительные анализы или отправит переделывать старые;
  • потребует обращение к профильному специалисту или соберут комиссию.

Подобные истории – не редкость, особенно при получении справки в наркологии или для спорта. Любые, даже незначительные отклонения - это повод для мед. отвода.

Платные клиники тоже не спасают, т.к. стоимость обследования слишком высокая. Купить медицинскую справку обойдется дешевле, чем пройти осмотр у одного врача в средней московской клинике: 900 рублей против 1500 за прием. Стоит также учесть, что в частных больницах часто назначают дополнительные анализы и осмотры у врачей, чтобы увеличить чек пациента.

Почему купить справку лучше у нас

Чаще всего люди сталкиваются с одной проблемой: купленная в Москве справка не соответствует государственному образцу. На ней отсутствуют печати, подписи, пропущены обязательные поля и т.д.

Мы предлагаем вам:

  1. Заполнение по государственному образцу. Заполняют поля, ставят подписи и печати реальные, действующие врачи. Отдел кадров, деканат или работодатель всегда сможет проверить подлинность.
  2. Цены ниже, чем осмотр в платных клиниках. А если государственная больница находится далеко от вас, то поездки будут сравнимы со стоимостью справки. При этом вам не придется никуда идти и стоять в очереди: доставим бланк до станции метро или вашего дома.
  3. Сделаем справку всего за час после заявки. Доставляем бесплатно в день обращения.

При этом мы не собираем никакую информацию о вас – вся сделка остается конфиденциальной. Нам необходимы только данные для заполнения полей в бланке.

Заказ через интернет намного проще, чем отстоять душную очередь в больнице. Не придется договариваться с врачом и надеяться, что он не выгонит вас из кабинета. Быстро составим любую справку, вне зависимости от требований.

Как купить справку быстро

Свяжитесь с нами любым удобным способом: по телефону, через электронную почту или форму обратной связи. Укажите тип справки, который вам необходим и сопутствующую информацию: сколько вы отсутствовали на работе, какую причину лучше указать и т.д.

Спустя час, когда справка будет заполнена, наш курьер доставит ее до станции метро, которая ближе к вам. Мы принимаем безналичную и наличную оплату.

Работаем по всей Москвы – доставим даже в пригород. Справимся в день обращения, поэтому легко выполним срочный заказ.



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