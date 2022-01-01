Медицинские справки

Пропустили работу или учебу, хотите пойти на спортивную секцию или поехать в санаторий? Для этого нужна медицинская справка, которую в больнице могут и не дать. На помощь придем мы – любые виды справок с печатями и подписями для учебных заведений, государственных и частных структур.

Почему лучше купить справку в Москве, чем получать

Получить медицинскую справку в российской больнице – это уже проблема, даже если вы действительно больны и проходили лечение. Для этого необходимо:

пойти в районную поликлинику и желательно пораньше, чтобы возле регистратуры не появилась очередь;

записаться на прием к врачу, если он в этот день принимает;

дождаться своей очереди в тесном коридоре;

попасть на прием к терапевту, который может отправить домой, даже не обследовав.

И не каждый начальник даст отпроситься без последствий, тем более на несколько дней или неделю. Особенно ситуация накаляется, когда до отпуска еще очень долго, а на работе все валится из рук. Или соревнования через неделю, а обойти всех врачей уже не удастся.

Решение простое - купить справку с доставкой. Это быстро, дешево и безопасно. Оставьте заявку на сайте или позвоните нам – мы сразу же придем на помощь. Предлагаем любые виды справок всего за 1 час.

Почему купить справку без очередей легче, чем получить в больнице

Покупка медицинской справки выручит, когда нет времени на обход врачей: были в отъезде, освободилась хорошая должность, собираетесь идти в спортивную секцию.

Мы решим проблему с любыми справками:

абитуриентам понадобится справка 086-У для подтверждения своего здоровья;

санаторно-курортная карта нужна желающим отдохнуть;

справка для бассейна пловцам и тем, кто хочет поправить здоровье;

форма 073-У – спортсменам перед соревнованиями;

справка 302н работникам, которых отправили на профосмотр.

Получить каждую из них – проблема, т.к. придется оббежать десяток врачей и сдать 5-10 анализов.

Справки для спорта и соревнований часто выдают не вовремя. А если врачу покажется, что ваше состояние не удовлетворительное, то:

назначит дополнительные анализы или отправит переделывать старые;

потребует обращение к профильному специалисту или соберут комиссию.

Подобные истории – не редкость, особенно при получении справки в наркологии или для спорта. Любые, даже незначительные отклонения - это повод для мед. отвода.

Платные клиники тоже не спасают, т.к. стоимость обследования слишком высокая. Купить медицинскую справку обойдется дешевле, чем пройти осмотр у одного врача в средней московской клинике: 900 рублей против 1500 за прием. Стоит также учесть, что в частных больницах часто назначают дополнительные анализы и осмотры у врачей, чтобы увеличить чек пациента.

Почему купить справку лучше у нас

Чаще всего люди сталкиваются с одной проблемой: купленная в Москве справка не соответствует государственному образцу. На ней отсутствуют печати, подписи, пропущены обязательные поля и т.д.

Мы предлагаем вам:

Заполнение по государственному образцу. Заполняют поля, ставят подписи и печати реальные, действующие врачи. Отдел кадров, деканат или работодатель всегда сможет проверить подлинность. Цены ниже, чем осмотр в платных клиниках. А если государственная больница находится далеко от вас, то поездки будут сравнимы со стоимостью справки. При этом вам не придется никуда идти и стоять в очереди: доставим бланк до станции метро или вашего дома. Сделаем справку всего за час после заявки. Доставляем бесплатно в день обращения.

При этом мы не собираем никакую информацию о вас – вся сделка остается конфиденциальной. Нам необходимы только данные для заполнения полей в бланке.

Заказ через интернет намного проще, чем отстоять душную очередь в больнице. Не придется договариваться с врачом и надеяться, что он не выгонит вас из кабинета. Быстро составим любую справку, вне зависимости от требований.

Как купить справку быстро

Свяжитесь с нами любым удобным способом: по телефону, через электронную почту или форму обратной связи. Укажите тип справки, который вам необходим и сопутствующую информацию: сколько вы отсутствовали на работе, какую причину лучше указать и т.д.

Спустя час, когда справка будет заполнена, наш курьер доставит ее до станции метро, которая ближе к вам. Мы принимаем безналичную и наличную оплату.

Работаем по всей Москвы – доставим даже в пригород. Справимся в день обращения, поэтому легко выполним срочный заказ.