Медицинские справки

Пропустили работу или учебу, хотите пойти на спортивную секцию или поехать в санаторий? Для этого нужна медицинская справка, которую в больнице могут и не дать. На помощь придем мы – любые виды справок с печатями и подписями для учебных заведений, государственных и частных структур.
Получить медицинскую справку в российской больнице – это уже проблема, даже если вы действительно больны и проходили лечение. Для этого необходимо:
И не каждый начальник даст отпроситься без последствий, тем более на несколько дней или неделю. Особенно ситуация накаляется, когда до отпуска еще очень долго, а на работе все валится из рук. Или соревнования через неделю, а обойти всех врачей уже не удастся.
Решение простое - купить справку с доставкой. Это быстро, дешево и безопасно. Оставьте заявку на сайте или позвоните нам – мы сразу же придем на помощь. Предлагаем любые виды справок всего за 1 час.
Покупка медицинской справки выручит, когда нет времени на обход врачей: были в отъезде, освободилась хорошая должность, собираетесь идти в спортивную секцию.
Мы решим проблему с любыми справками:
Получить каждую из них – проблема, т.к. придется оббежать десяток врачей и сдать 5-10 анализов.
Справки для спорта и соревнований часто выдают не вовремя. А если врачу покажется, что ваше состояние не удовлетворительное, то:
Подобные истории – не редкость, особенно при получении справки в наркологии или для спорта. Любые, даже незначительные отклонения - это повод для мед. отвода.
Платные клиники тоже не спасают, т.к. стоимость обследования слишком высокая. Купить медицинскую справку обойдется дешевле, чем пройти осмотр у одного врача в средней московской клинике: 900 рублей против 1500 за прием. Стоит также учесть, что в частных больницах часто назначают дополнительные анализы и осмотры у врачей, чтобы увеличить чек пациента.
Чаще всего люди сталкиваются с одной проблемой: купленная в Москве справка не соответствует государственному образцу. На ней отсутствуют печати, подписи, пропущены обязательные поля и т.д.
Мы предлагаем вам:
При этом мы не собираем никакую информацию о вас – вся сделка остается конфиденциальной. Нам необходимы только данные для заполнения полей в бланке.
Заказ через интернет намного проще, чем отстоять душную очередь в больнице. Не придется договариваться с врачом и надеяться, что он не выгонит вас из кабинета. Быстро составим любую справку, вне зависимости от требований.
Свяжитесь с нами любым удобным способом: по телефону, через электронную почту или форму обратной связи. Укажите тип справки, который вам необходим и сопутствующую информацию: сколько вы отсутствовали на работе, какую причину лучше указать и т.д.
Спустя час, когда справка будет заполнена, наш курьер доставит ее до станции метро, которая ближе к вам. Мы принимаем безналичную и наличную оплату.
Работаем по всей Москвы – доставим даже в пригород. Справимся в день обращения, поэтому легко выполним срочный заказ.